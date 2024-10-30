颱風康芮來襲高鐵31日班次調整 每小時雙向各發2班自由座列車

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（中央社記者陳至中台北30日電）颱風康芮直撲台灣，台灣高鐵今天晚間宣布明天（31日）調整營運模式，採每小時雙向各發2班次，全車自由座且每站都會停靠，原時刻表各班次列車取消。

台灣高鐵公司今天晚間發布新聞稿說明31日營運模式，自上午6時起到深夜，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出2班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻都為整點或30分。

為加強服務中部旅客，台中站預計於上午6時、6時30分各發出一班南下及北上列車，也是每站停靠、全車自由座（商務車廂除外）。

末班列車預定發車時間，南港站為晚間9時30分前往左營站；10時30分前往台中站；左營站發車為9時30分前往南港站；10時30分前往台中站。

台灣高鐵表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，可持原購車票，搭乘當天的自由座列車。相關班次資訊及退票方式，請以台灣高鐵網站為準。（編輯：李亨山）1131030