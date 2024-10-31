本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風康芮來襲 北捷文湖線與高架路段暫停營運
首頁 / 生活
颱風康芮
新聞專題
颱風康芮14/118
首頁 / 生活

颱風康芮威脅 國1汐五及五楊高架午後限速70公里

2024/10/31 10:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北31日電）颱風康芮對台灣威脅大，高速公路局今天上午公告，為確保行車安全，中午12時起，國道1號汐五及五楊高架道路最高速限降為每小時70公里，並禁止大型車行駛。

高速公路局北區養護工程分局上午發布訊息，依據中央氣象署發布颱風警報，中午12時起的「平均風力」預測最小值達7級，為確保行車安全，國道1號汐五及五楊高架道路最高速限降為每小時70公里，並禁止大型車行駛，請用路人配合並改走平面路段。

高速公路局中區養護工程分局也預告，中午12時起，國道4號清水端-豐勢及國道3號香山至快官路段，若「平均風力」預測最小值達8級以上時，最高速限降至每小時40公里，並建議大型車改走平面路段。（編輯：陳政偉）1131031

#高公局
#國1
#颱風康芮
颱風康芮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風康芮來襲蘭嶼17級陣風破表 平均風每秒59.1公尺破紀錄[影]
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：