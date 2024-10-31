颱風康芮威脅 國1汐五及五楊高架午後限速70公里

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）颱風康芮對台灣威脅大，高速公路局今天上午公告，為確保行車安全，中午12時起，國道1號汐五及五楊高架道路最高速限降為每小時70公里，並禁止大型車行駛。

高速公路局北區養護工程分局上午發布訊息，依據中央氣象署發布颱風警報，中午12時起的「平均風力」預測最小值達7級，為確保行車安全，國道1號汐五及五楊高架道路最高速限降為每小時70公里，並禁止大型車行駛，請用路人配合並改走平面路段。

高速公路局中區養護工程分局也預告，中午12時起，國道4號清水端-豐勢及國道3號香山至快官路段，若「平均風力」預測最小值達8級以上時，最高速限降至每小時40公里，並建議大型車改走平面路段。（編輯：陳政偉）1131031