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濟生特調咖哩粉檢出蘇丹紅 高市下架59盒

2024/10/31 10:10（10/31 10:31 更新）
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濟生公司生產的特調咖哩粉產品檢出蘇丹色素，高雄市衛生局啟動調查2家下游業者，已回收下架59盒，共35.4公斤。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年10月31日
濟生公司生產的特調咖哩粉產品檢出蘇丹色素，高雄市衛生局啟動調查2家下游業者，已回收下架59盒，共35.4公斤。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年10月31日
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（中央社記者林巧璉高雄31日電）濟生公司生產的特調咖哩粉產品檢驗出蘇丹色素，高雄市衛生局啟動調查2家下游業者，已回收下架59盒，共35.4公斤，架上已無販售，消費者可持發票或產品至原購買商退換貨。

衛生局今天發布新聞稿指出，新北市衛生局1日至轄內食品公司抽驗特調咖哩粉產品（製造日期:2024.05.07；有效日期2026.05.06D），檢出蘇丹色素一號，負責廠商為濟生股份有限公司，該家業者登記地址為台北市。

台北市衛生局基於源頭管理28日稽查下游，高雄市衛生局於29日下班前收到公文，立即查察高市2家下游業者，騰鑫興企業有限公司、合懋食品商行，進貨「特調咖哩粉-600g/包」產品情形。

經調查，騰鑫興、合懋食品商行分別進貨1936盒、15盒，共1951盒、1170.6公斤。截至30日晚間7時，分別下架回收53盒（含旺來昌21盒）、6盒，共59盒、35.4公斤。

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衛生局表示，騰鑫興企業販售該產品給高市4家旺來昌食品原料購物廣場，經派員查察架上已無販售該產品；另銷售至屏東及台南業者，衛生局已通知外縣市，並持續釐清下游廠商相關銷售數量及回收下架情形。

衛生局提醒，民眾如有購買該產品「製造日期:2024.05.07；有效日期：2026.05.06D」的「特調咖哩粉-600g/包」，請持發票或產品向原購買商提出退換貨。（編輯：李淑華）1131031

濟生公司生產的特調咖哩粉產品檢出蘇丹色素（製造日期：2024.05.07；有效日期：2026.05.06D），民眾若有購買到該批產品，可持發票或產品向原購買商提出退換貨。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年10月31日
濟生公司生產的特調咖哩粉產品檢出蘇丹色素（製造日期：2024.05.07；有效日期：2026.05.06D），民眾若有購買到該批產品，可持發票或產品向原購買商提出退換貨。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年10月31日
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