台水辦理工程 桃園3區9萬多戶9日停水17小時

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（中央社記者葉臻桃園1日電）桃園市經濟發展局今天指出，台水公司為辦理「板新電力系統及變電站遷移工程」，將於11月9日上午7時起停水17小時，將影響桃園區、蘆竹區及龜山區約9萬1907戶。

桃園市政府經濟發展局今天向媒體表示，台灣自來水公司北區工程處為辦理「板新電力系統及變電站遷移工程」，預計於11月9日上午7時起至晚間24時止進行施工停水，停水時間共計17小時，停水戶數約9萬1907戶。

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經發局指出，停水區域包括桃園區大樹里、寶山里、建國里、福安里、大有里等共29個里；蘆竹區福祿里、長壽里、中山里、五福里、羊稠里、吉祥里、內厝里、瓦窯里、山鼻里、營福里、營盤里等共11個里。

另外，龜山區大坑里、南上里、南美里、山德里、山鶯路雙號側及山鶯路1巷、2巷、3巷、130巷與山鶯路將軍巷等沿線巷弄，龜山工業區縱貫鐵路以西（桃園後站方向）也遭波及停水，請民眾預先儲水備用。（編輯：戴光育）1131101