颱風銀杏侵台機率不高 北部東部受東北季風影響雨仍大

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（中央社台北6日電）中央氣象署指出，今天東北季風持續影響，迎風面雲量偏多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，其中桃園以北及宜、花地區降雨機率較高，尤其白天宜蘭地區有局部大雨出現的機率。

氣象署指出，基隆北海岸、大台北山區亦有較大雨勢，外出應攜帶雨具備用，其他地區及澎金馬大致維持多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象署觀測，氣溫方面，清晨及夜晚台灣各地低溫約攝氏20至22度，北台灣整日濕涼，預測北部、東北部及東部全天溫度在20至25度，中南部及東南部高溫可達28至29度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的民眾建議適時增減衣物。

東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南、東半部沿海空曠地區及北部地區亦有較強陣風，尤其恆春半島、苗栗至彰化沿海空曠地區將有10至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；沿海浪高可達3至5米；此外基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、綠島、蘭嶼易有長浪發生的機率，海邊作業或活動請注意安全。

氣象署指出，位於菲律賓東方海面的中度颱風「銀杏」，凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南方640公里之海面上，向西北西進行，未來將西向沿著巴士海峽南側進入南海，直接影響台灣的機率不高，由於路徑仍有不確定性，請留意最新氣象資訊。（編輯：方沛清）1131106