吳德榮：颱風銀杏西行不侵台 東北季風影響7日低溫探16度

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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象專家吳德榮今天說，中颱銀杏已抵呂宋島東北方，預測模擬路徑已全轉向西行、不侵台，且與東北季風共伴效應也偏弱；明天因東北季風影響，本島平地最低氣溫約降至攝氏16度。

根據中央氣象署網站，中颱銀杏今天凌晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方640公里海面上，以每小時9公里速度，向西北進行。中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒38公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。

颱風銀杏路徑預測圖。（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，銀杏在呂宋島東北方，即將轉西，今明2天將通過呂宋島北端近海，8日進入南海，9日起轉向西南西。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，銀杏個別模擬路徑已全轉向西行，穿過巴士海峽或呂宋島北部，進入南海；其系集平均路徑通過呂宋島北部近海，不確定性進入南海後再加大。目前模擬銀杏已不侵台，秋颱「共伴效應」亦偏弱。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今明2天東北季風略轉乾，北海岸、大台北東側、東北部有局部雨，東部偶有局部短暫降雨；背風面及東南部都是晴時多雲的天氣；北台灣偏涼，中南部白天微熱早晚涼，本島平地最低氣溫約在16度。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，8至12日台灣東側的水氣因銀杏漸增，北部、東半部轉有局部短暫雨，新竹以南皆是晴朗穩定的天氣；各地氣溫略回升，北台仍偏涼，中南部白天微熱早晚涼；北海岸、大台北山區及東半部偶爾會有局部較大降雨，應注意。（編輯：方沛清）1131106