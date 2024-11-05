本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美大選川普賀錦麗民調膠著 若選舉人票平手 新國會決定正副總統
首頁 / 生活

立冬進補潮 台中男子吃太辣無法解尿送醫

2024/11/5 11:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中5日電）許多人在立冬時進補，三高或有攝護腺肥大的患者卻不適合。泌尿科醫師黃品叡指出，曾有30多歲的男子因進補吃太辣，結果尿不出來送醫，檢查指數都正常，才發現是進補惹禍。

立冬將至，許多人會吃鍋物料理進補。台中市大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，黃品叡指出，當歸鴨、羊肉爐等料理，吃多了易上火，含酒精的湯頭，容易造成攝護腺發炎，吃太多恐會尿不出來，尤其烹煮時再放海鮮甲殼類食材提味，湯頭含有高普林，對身體更是負擔。

黃品叡指出，攝護腺發炎的症狀包括頻尿、急尿、小便時有灼熱感，當攝護腺發炎腫脹後，小便會痛、甚至會尿不出來，如果嚴重腫脹，可能10幾個小時都不會解尿，造成下腹部疼痛，必須趕緊就醫。

他說，立冬進補民眾愛吃的薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞，大多添加米酒烹煮，原本罹患攝護腺肥大的患者，吃了含有酒精利尿的進補料理，會讓攝護腺急性腫脹，造成排尿困難。

黃品叡說，攝護腺肥大是中老年人常見的疾病，如果立冬貪吃進補補過頭，對身體沒幫助，更會造成負擔，建議「淺嚐即可」，一個月最多吃一、兩次就好。

他透露，曾有一名30多歲的男子，吃麻辣鍋進補，未料突然腹部疼痛，想尿卻尿不出來，檢查沒發現異狀，追問才得知對方吃太辣，經過治療、打點滴才恢復正常，後續追蹤也沒有異常。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃品叡指出，有攝護腺肥大的患者，建議平時多攝取含茄紅素、含鋅的食物，例如蕃茄、紅甜椒、芭樂、南瓜、花椰菜、牡蠣、海鮮等，要少吃紅肉，也要少吃刺激性的食物，例如咖啡、辣椒等。若發現解尿不順、力量變小、頻尿、急尿或經常半夜起床尿尿，覺得膀胱脹脹的，就有可能是攝護腺肥大。

糖尿病衛教師鄭惠文建議，三高患者不建議立冬進補，因進補料理含油量高，還添加火鍋料、豆皮或玉米等碳水化合物高的食物，除湯頭含高普林外，還會影響血糖。若真的想要進補，要把湯頭上面的油脂過濾掉，分量控制在一小碗內，補一次就好，以免多補多傷身。（編輯：郭諭儒）1131105

#鄭惠文
鄭惠文
台中廚師飲食不正常愛吃美食 血糖失控罹糖尿病
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：