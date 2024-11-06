墾丁猛禽秋過境鳥調 灰面鵟鷹數量穩定成長

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（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）墾丁國家公園管理處每年委託台灣猛禽研究會作秋季遷徙猛禽調查，今年灰面鵟鷹過境數量歷年第2高，呈穩定成長趨勢；赤腹鷹過境量也達歷年第4高。

墾管處1989年起委託中華野鳥學會每年秋季調查遷徙猛禽，2004年起由台灣猛禽研究會接續調查。今年9月1日至10月31日間調查，共記錄遷徙猛禽12種，其中數量最多的2種猛禽，灰面鵟鷹達11萬6049隻，為歷年第2高；赤腹鷹22萬9232隻為歷年第4高。

台灣猛禽研究會研究員蔡宜樺接受中央社記者電訪表示，灰面鵟鷹過境量紀錄，從最早調查開始至今呈現持續上升趨勢，近10年與2004年至2014年間相比，數量成長近50%，近5年來有4年秋過境量超過10萬隻。赤腹鷹數量波動則較大，數量可能受渡海時風向影響，增長趨勢較不明顯。

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蔡宜樺指出，灰面鵟鷹早期是遭狩獵物種，在遷移路線上的日本、台灣，或菲律賓都是。不過，隨各國逐步禁止狩獵，以台灣來說自1960年代開始，過境數量上升即漸趨明顯；2015年菲律賓開始強力取締1個嚴重狩獵點，也對族群成長有顯著影響。

目前猛禽秋過境已過，蔡宜樺說，下次賞猛禽時機為春過境，灰面鵟鷹約3月中到4月中旬，赤腹鷹約在4月中旬至5月上旬。中部八卦山為知名觀賞點，南部可到高雄半屏山或屏東沿山公路沿線，而北部觀音山數量雖較少，種類卻較為豐富。（編輯：孫承武）1131106