創世籌5億建花蓮植物人安養院 影后陳淑芳帶頭捐款

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）創世基金會預估將斥資新台幣5億元，於花蓮興建第18家清寒植物人安養院；目前興建經費募集不到1成，金馬影后陳淑芳號召友人捐款，今天代表捐贈100萬元支票。

創世基金會花蓮分會今天下午舉行捐贈儀式，陳淑芳致詞說，花蓮空氣好、環境好，花蓮今年因地震及天災重創，想為花蓮幫點忙，因緣際會得知創世基金會要蓋安養院，就號召朋友一起加入。

陳淑芳說，聽到興建經費要5億元，嚇了一跳，要加緊努力，希望社會大眾都可踴躍響應，100元不嫌少、1萬元或10萬元以上也不嫌多。

長期捐贈花蓮物資的企業家林陽晋說，他的養母4年前因中風倒下成植物人，很了解眷屬照顧的辛苦，得知創世基金會在籌建花蓮植物人安養院，就希望盡點綿薄之力，幫助清寒植物人家庭生活回歸正軌。

創世總會公關社資部主任吳昭芬接受媒體聯訪指出，花蓮有1061名植物人及重度臥床者，若有安置需求，最近院所在宜蘭縣羅東鎮，家屬要探視須得舟車勞頓。

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吳昭芬說，經多年尋覓，在花蓮市國盛一街、中華國小對面找到合適地點，預計興建地下2層、地上6層建物，設置90個床位，營建費用保守估計需5億元，今年2月啟動籌建計劃，目前募款金額不到1成。

吳昭芬說，希望3年內能將經費湊足、完成安養院興建，會優先收容經濟弱勢植物人家庭，很感謝陳淑芳及愛心人士拋磚引玉，相信大家一點一滴累積，終究能完成。（編輯：陳仁華）1131107