翻轉偏鄉教育差距 「為台灣而教」耕耘屏南

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（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）非營利組織「為台灣而教」，經營管理位於屏東縣車城鄉的教育創新基地，將教育資源帶進屏南地區；基地3年合約期滿，今天與屏東縣政府再簽3年約，持續投入屏東偏鄉教育。

屏東縣政府翻新車城國小溫泉分校閒置空間，打造屏東首座「教育創新基地」2022年9月啟用，並委由「財團法人為台灣而教教育基金會」（TFT）經營管理，3年來在屏南地區引進大量教育人才與資源。

屏東縣長周春米致詞感謝「參與團隊都是天上掉下來的禮物」，她說，屏東教育創新基地是全國首座以教育為主題的地方創生場域，作為青年教育人才與資源匯聚點，也是屏南地區最有力的教育資源。感謝TFT與均一教育平台基金會、誠致教育基金會等單位長期合作並投入資源，成為創新教育融合地方創生的典範模式。

周春米說，縣府勞青處與教育處攜手TFT，整合資源為屏東孩子提供更多元、具創意學習機會，多年來培育113名青年教師在屏東校園服務，是縣府與民間團體公私協力的最佳典範。今年續簽訂教育創新基地合約，期待未來3年落實「青年培育青年」的在地教育發展目標，推動屏東偏鄉教育與地方發展。

TFT董事長林妍希笑稱，「TFT沒有被落山風嚇跑」，回顧基地成果，深知「人」是屏東教育創新基地根本，而教育不止是校內事，與地方、文化、生活緊密連結。未來3年將持續與縣府合作，擴大培力教育人才、拓展多元創新資源注入、深耕經營在地社區與教育連結，共創互助教育生態系統，縮短偏鄉教育差距，推動教育變革。

參與TFT計畫而落腳屏東的大光國小代課老師游唯莙表示，由於出身外交系、且非在地人，剛開始在恆春教學不僅要適應環境，也要適應教學業務；幸而有TFT培訓支持系統給予教學建議。與社區熟悉後開始做更多面向的教育，例如結合學校與社區力量推動改造國小圖書館計畫，希望未來能在恆春生根，持續帶進教育資源。

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TFT指出，為減緩屏南地區孩童暑期學力流失，自2021年起連續4年與在地國小合作舉辦「夏季明日學校」暑期營隊，迄今累計合作10間學校，陪伴超過400名學童，並培力近200名青年志工。TFT也運用教育創新基地場域辦理20場以上研習，將多年來培育偏鄉教師的核心方法及培育資源，與更多屏南在地教師共享。

勞青處表示，TFT進駐帶來的正面迴響，不僅推動屏東教育發展，讓對於教育創新有想法青年們找到志同道合夥伴，未來也將持續合作地方教育工作者與地方創生青年團體，激盪出跨領域的思考與對話，讓教育不再有城鄉差距，讓青年可以留在屏東實現夢想。（編輯：孫承武）1131107