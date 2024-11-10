颱風天兔最快晚間生成 東北季風影響至13日各地低溫23度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北10日電）氣象署預估，颱風天兔最快今晚生成，14日會是後期路徑轉折時間點，須持續觀察。明天起東北季風影響至13日清晨，北部及東北部轉涼，12日及13日水氣最盛，東北部防局部豪雨。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，目前位於關島一帶海面的熱帶性低氣壓，最快今晚8時就有機會增強為今年第25號颱風天兔，預估14日之前會持續朝呂宋島東北方海面移動，後期的路徑仍要再觀察。

張承傳說明，14日之後颱風的路徑仍有不確定性，要視太平洋高壓減弱的情況而定，有部分模式模擬將在台灣東半部外海北上，但若太平洋高壓減弱速度較慢，也可能會接近台灣，或持續西行通過呂宋島北端，後續須再觀察。

至於本週的天氣，張承傳表示，明天東北季風增強，持續影響至13日清晨，各地低溫約攝氏23度，北部及東北部天氣轉涼，高溫約24、25度，中南部仍在30度上下。

張承傳指出，本週降雨最明顯的2天是12日及13日，受到東北季風及颱風桔梗外圍雲系影響，東北部及東部地區有陣雨，桃園以北、南部、東南部地區及各地山區有局部短暫陣雨，其中，東北部可能有局部豪雨，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生。

張承傳說，14日水氣減少，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨；15日起水氣再增，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫陣雨。

張承傳提到，預估17日下一波東北季風再增強，迎風面有局部短暫雨，雖然當天氣溫變化不大，但18日、19日低溫又會再降至21、22度左右。

張承傳提醒，明天清晨，雲林至台南地區有局部霧或低雲，影響能見度；14日起東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島易有長浪發生。（編輯：管中維）1131110