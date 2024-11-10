颱風天兔最快晚間生成 11月4颱並存史上首次

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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象署今天表示，目前海面上已有颱風銀杏、桔梗及萬宜，預估颱風天兔最快晚間可能生成；前1次海面上4颱並存要回溯到1994年10月，但若是11月仍有4颱，將會是史上首次。

交通部中央氣象署預報員張承傳在天氣記者會中表示，目前海面上有3個颱風，中度颱風銀杏約在鵝鑾鼻西南西方840公里海面上；輕颱桔梗約在鵝鑾鼻東南方1130公里海面上；輕颱萬宜距離關島東北東方約1300公里。

張承傳指出，目前觀察，近期對台灣可能有間接影響的會是桔梗，而銀杏、萬宜預估在72小時內將減弱為熱帶性低氣壓。

張承傳表示，目前在關島南方有另一個熱性低氣壓正在發展，由於環境適合發展，可能增強為颱風，若成颱，則是今年第25號颱風天兔；後期的路徑仍要視太平洋高壓的勢力而定，現階段預測14日之前會持續朝呂宋島方向前進。

張承傳告訴中央社記者，天兔預估最快今晚至明天有機會生成，屆時海面上可能會有4個颱風，前1次同時有4個颱風的時間要回溯至1994年10月，分別為泰瑞莎、弗恩、薇爾達、尤瑞；但若是11月仍有4颱並存，將會是史上首次。

張承傳提到，若是11月仍有3颱共舞，過去曾發生3次，分別在1968、1991、1992年。

至於未來一週的天氣，張承傳說，明天起東北季風增強，預估持續影響至13日清晨，各地低溫約攝氏23度，北部高溫約24、25度，中南部約30度；明天桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東北部山區並有局部較大雨勢。

張承傳提到，預計12日、13日受到東北風及颱風桔梗外圍雲系影響，水氣偏多，基隆北海岸、大台北區、東北部地區易有局部大雨，中南部山區有零星短暫雨。

張承傳說，13日白天起東北季風減弱，預估到下週末北部高溫氣溫可逐漸回升至30度左右；14日水氣偏少，僅中部山區有零星降雨，但15日、16日水氣再增，東半部地區、恆春半島也有局部短暫雨。（編輯：管中維）1131110