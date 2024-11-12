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大阪環球影城新區域咚奇剛國度 12/11開幕

2024/11/12 13:47（11/12 13:58 更新）
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（中央社記者余曉涵台北12日電）日本大阪環球影城（USJ）超級任天堂世界園區新區域「咚奇剛國度」12月11日開幕，旅遊業者Klook今天表示，之前發售的12月USJ快速通關不包含新設施，民眾要特別留意。

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USJ上午說，「咚奇剛國度」包含新設施瘋狂礦車（Mine Cart Madness）及相關主題餐廳和商品。

Klook告訴媒體，先前發售的12月USJ快速通關券不包含這個新設施，旅客如果要先睹為快，須明天起買「咚奇剛國度」特別版快速通關券，入園日期從12月11日到31日（不包含NO LIMIT! 跨年倒數2025時段），其中包括瘋狂礦車入場票、瘋狂礦車或耀西冒險乘車紀念照、園區限定2200日圓（約新台幣460元）購物券3選1。

Klook說，2025年1月1日到13日快速通關券，其中快速通關券4和快速通關券7也能選擇「咚奇剛國度」方案，1月後入園快速通關券未來將陸續釋出。（編輯：李明宗）1131112

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