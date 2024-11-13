越南黑胡椒殼檢出蘇丹色素4號 高市衛生局：已下架

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市衛生局查獲1家業者自越南進口黑胡椒殼檢出蘇丹色素4號，下游已製成產品黑胡椒粉840公斤，下架回收824.76公斤，含產品及原料總計下架回收2846.96公斤。

衛生局今天新聞稿表示，因應日前外縣市濟生股份有限公司生產的特調咖哩粉產品經檢出蘇丹色素案，高雄市衛生局立即啟動高雄市「咖哩稽查專案」擴大抽驗共142件，其中69件未檢出、1件檢出蘇丹色素4號、72件檢驗中。

衛生局表示，11月12日派員查察，經查君順生物科技有限公司黑胡椒粉產品的原料黑胡椒殼，製造日期為2023年6月30日、有效日期2026年6月30日的每包25公斤的黑胡椒殼，檢出蘇丹紅色素4號。

該批原料是向浩順貿易有限公司所購買，共1075公斤，其中627.8公斤黑胡椒殼混合黑胡椒粒製成黑胡椒粉產品28包，每包30公斤合計840公斤，其中3包賣至外縣市，已通知所轄衛生局下架回收，25包由衛生局封存，共下架回收824.76公斤。

另外，庫存黑胡椒殼17包，每包25公斤共425公斤，及開封零散22.2公斤共447.2公斤，已由浩順貿易有限公司回收。

衛生局12日同步前往浩順貿易有限公司稽查，黑胡椒殼產品為去年9月17日向越南輸入300包，每包25公斤共7500公斤。業者表示，除販售君順生物科技有限公司1075公斤外，7月凱米颱風倉庫淹水，部分原料泡水已丟置垃圾車，並未銷往他處。

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衛生局表示，因此案涉及流向不明，已全案移請地檢署偵辦釐清，現場封存63包合計1575公斤，及浩順貿易有限公司已回收的447.2公斤，總計2022.2公斤。

衛生局呼籲食品業者若購買該批產品，依食品安全衛生管理法，食品業者應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關；若未依規定通報者將依法裁罰新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。（編輯：李淑華）1131113