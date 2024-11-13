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颱風天兔接近 國家森林遊樂區14日起可能休園

2024/11/13 18:18
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（中央社記者楊淑閔台北13日電）林業署今天表示，颱風天兔15至17日最接近台灣，提醒民眾暫勿上山，以保安全，且所轄國家森林遊樂區、林業鐵路等，東部與南部園區受影響較顯著，14日起可能預警性休園或停駛。

因應颱風天兔漸漸趨近台灣，農業部林業及自然保育署發布資訊指出，其所轄的國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、自然教育中心、生態教育館與林業鐵路等軌道設施，將依氣象情資與場域現況需要休園或停駛。

林業署並說，尤其是受風雨影響較顯著的東部地區與南部地區的園區，可能從14日起，視天氣預報預警性休園或停駛，以確保遊客安全。

而位處劇烈天氣警報範圍內的自然步道將暫停開放，山屋也將暫停申請入住，各自然保護區域的進入許可也會取消，林業署請民眾出發前往之前，先查詢氣象，上林業保育署全球資訊網、林業保育署台灣山林悠遊網，以及林業署阿里山林業鐵路及文化資產管理處網站，查詢最新資訊。（編輯：謝雅竹）1131113

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