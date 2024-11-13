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颱風天兔逼近 雙流、墾丁森林遊樂區11/14封閉

2024/11/13 17:28
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（中央社記者黃郁菁屏東縣13日電）颱風天兔增強為中颱，中央氣象署預估15至17日距離台灣最近；林保署屏東分署所轄雙流、墾丁國家森林遊樂區及多個恆春半島步道，將於14日下午5時起預警性封閉。

颱風天兔今天上午增強為中颱，氣象署預估海上警報發布時間最快可能提前到今天深夜。屏東分署發布新聞稿表示，考量強風及降雨恐影響遊客安全，所轄雙流、墾丁國家森林遊樂區，以及浸水營、里龍山、石門山、高士佛等恆春半島自然步道，將於14日下午5時起預警性封閉，後續將視颱風過後影響程度，適時恢復開放。

屏東分署說，位於潮州鎮的林後四林平地森林園區維持正常開園，並依屏東縣政府公布停班課標準調整。另藤枝國家森林遊樂區、北大武山國家步道及檜谷山屋、月光山步道、筏灣泰武步道，受之前颱風及西南氣流強降雨影響，仍持續暫停開放。

中央氣象署預估天兔15至17日距離台灣最近，屏東分署呼籲，山區道路易受颱風豪雨影響而有崩坍、落石發生，顧及遊客安全，暫時避免入山。相關訊息可上台灣山林悠遊網及林業保育署屏東分署官網查詢。（編輯：謝雅竹）1131113

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