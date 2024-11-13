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颱風恐再來農民忙搶收 收割機冒煙故障心急無奈

2024/11/13 17:57（11/13 18:13 更新）
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台東縣鹿野鄉二層坪農地13日下午忽然竄出陣陣濃煙，民眾擔心民宅失火通知消防局，消防員到場後發現是一輛稻穀收割機引擎故障冒煙，趕緊協助撲滅。（後山牧場桶仔雞提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年11月13日
台東縣鹿野鄉二層坪農地13日下午忽然竄出陣陣濃煙，民眾擔心民宅失火通知消防局，消防員到場後發現是一輛稻穀收割機引擎故障冒煙，趕緊協助撲滅。（後山牧場桶仔雞提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年11月13日
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（中央社記者盧太城台東縣13日電）颱風康芮造成台東水稻倒伏，後面又有颱風天兔逼近，農民忙著搶收，導致這幾天收割機故障率高，農民心急如焚。台東縣政府表示，目前已有6成水稻搶收完成。

今天下午台東縣鹿野鄉二層坪農地，忽然竄出濃煙，民眾遠望擔心民宅失火通知消防局，消防局人員趕到現場發現是一輛稻穀收割機引擎故障冒煙，趕緊協助撲滅。

鹿野地區農會推廣部主任李珠連接受中央社記者訪問表示，康芮颱風造成台東水稻嚴重倒伏，農民忙著搶收，收割機日夜在田裡操，不堪負荷，這幾天故障率特別高，農民心急如焚，只能祈求天兔不要再帶來危害。

台東縣政府農業處表示，颱風康芮造成池上鄉1500公頃、關山鎮2000公頃、鹿野約900公頃及其他鄉鎮地區600公頃水稻倒伏、泡水，農業部農糧署與台東縣政府、地區農會合作協助調度收割機下，目前縱谷地區整體水稻收割情形已有6成左右，持續搶收工作。另部分區域則要排烘乾設備時間，希望能加快採收速度，不要讓災情擴大。（編輯：謝雅竹）1131113

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