颱風天兔逼近台灣 水利署規劃水庫預先調節放水

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（中央社記者劉千綾台北13日電）颱風天兔可能影響台灣，經濟部水利署今天召開防颱整備會議，水利署長賴建信表示，東北角、宜花東、恆春半島以及高屏山區等河川分署應加強注意；目前水庫位於高水位，也要預先進行調節性放水規劃。

經濟部水利署今天發布新聞稿表示，今年第25號颱風天兔預計往台灣接近，預計15、16日距離台灣最近，賴建信今天上午召開防颱整備會議表示，對於秋颱及東北季風影響，恐造成局部地區短延時強降雨，應隨時注意氣象及颱風路徑動態變化，勿掉以輕心。

對於之前受颱風影響的地區，如金山萬里、員山溪、屏東下寮海堤等，水利署表示，已完成搶修險工作，隨時進行巡查，並備妥太空包及救災機具人員待命，也請各河川分署與地方政府保持橫向聯繫，給予抽水機、防水擋版等必要協助，並運用多元媒體管道發布即時訊息。

賴建信於會中提醒，現階段預報風雨情況較集中於東北角、宜花東、恆春半島以及高屏山區等河川分署加強注意，不過仍要注意預報的不確定性，因此各單位均要審慎以對。

在水情方面，賴建信表示，目前水庫位於高水位，要預先進行調節性放水規劃，並根據氣象預報作調整，颱風過後，需維持蓄水，以滿足供水穩定需求。連續颱風挾帶大量漂流木於水庫及河川海岸，請水資源分署完成壩前庫區清理作業，並加強對影響水流及設施安全部分優先處理。

賴建信也表示，強風可能造成揚塵，如濁水溪、高屏溪及卑南溪等轄管河川分署加強防護，也要聯繫地方政府派水車灑水應變，降低對民眾生活影響。

水利署呼籲，颱風豪雨時，民眾應注意交通路況及淹水情形，預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將淹水風險降至最低。（編輯：楊凱翔）1131113