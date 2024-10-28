颱風康芮逼近 水利署指示水庫提前調節性放水

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（中央社記者曾智怡台北28日電）颱風康芮逼近，水利署長賴建信今天召開防颱整備會議，指示提前防範布署，包含近期完成搶修地區的巡查復檢工作。另外，由於目前水庫均位於高水位，賴建信要求各水資源分署提前進行調節性放水，並依據降雨動態調節。

氣象署今天表示，最新預測颱風康芮移速加快、路徑南修，不排除直接登陸台灣，最快明天下午至晚間發布海警、30日上午發布陸警，31日至11月1日是颱風影響最劇烈的時間。

水利署發布新聞稿指出，賴建信於防颱整備會議中表示，目前預報對於北海岸、基隆、東北部及東部地區降雨較明顯，但劇烈降雨可能擴展至西部山區，因此各單位均不能掉以輕心。

賴建信提到，水利署已完成7月颱風凱米後河川瓶頸段疏濬（至今增加達598萬），以及9月颱風山陀兒破壞地區的全部搶修應急工作，但仍要做好相關防災準備，也請防汛志工協助遂行巡檢任務。

針對宜蘭溪洲排水、新北金山員潭溪及清水溪等易致災區域排水，賴建信指示河川分署洽地方政府確認整備作為，並給予必要協助。另東北季風及颱風環流可能造成揚塵，河川分署持續加強河川防治措施，並與地方政府聯繫加強派水車灑水應變。

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賴建信強調，目前水庫位於高水位，須預先進行調節性放水規劃，後續依氣象預報調整，颱風後也要維持蓄水滿足穩定供水。

對於持續降雨造成山區泥沙下移，可能發生自來水原水濁度升高情形，水利署提醒下游淨水場做好清水池蓄滿，原水濁度應變及相關監測設備的檢整，適時啟用備用水源。山區小系統無替代水源地區，也要事先告知提醒民眾儲水備用，降低民眾生活不便。（編輯：張若瑤）1131028