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南彰化高鐵橋下爭取闢東西聯絡道 貫通田中至溪州

2024/11/14 15:30（11/14 15:41 更新）
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彰化縣政府規劃爭取南彰化高鐵橋下闢建東西向聯絡道路，第1階段為田中至溪州共11.3公里，民進黨立委陳素月（前排左4起）、交通部長陳世凱、國民黨立委謝衣鳯、彰化縣長王惠美等人14日前往考察。中央社記者鄭維真攝 113年11月14日
彰化縣政府規劃爭取南彰化高鐵橋下闢建東西向聯絡道路，第1階段為田中至溪州共11.3公里，民進黨立委陳素月（前排左4起）、交通部長陳世凱、國民黨立委謝衣鳯、彰化縣長王惠美等人14日前往考察。中央社記者鄭維真攝 113年11月14日
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（中央社記者鄭維真彰化14日電）彰化縣政府規劃爭取南彰化高鐵橋下闢建東西向聯絡道路，第1階段為田中至溪州共11.3公里，交通部長陳世凱今天考察表示，待縣府提出申請後，會協助前期可行性研究經費。

立法院民進黨籍交通委員會召委陳素月今天邀集交通部長陳世凱等人考察彰化地區觀光及交通建設，南彰化聚焦二水鄉復興村八堡一圳水岸廊道串聯建置工程、高鐵橋下新闢聯絡道路評估。

縣長王惠美表示，針對高鐵橋下新闢道路，第1階段希望能從田中高鐵展覽館至溪州公園，將11.3公里道路打通後，橫跨田中鎮、北斗鎮、溪州鄉等鄉鎮，對南彰化交通有極大幫助；第2階段往東延伸至社頭鄉、員林市。

王惠美說，許多民眾反映瓶頸路段富農路，為田尾鄉與田中鎮重要聯絡道路，也爭取能一併打通。

陳素月接受媒體聯訪時指出，地方民眾希望高鐵橋下道路空間闢建成南彰化東西向聯絡道路，經北斗鎮民代表會提案，由鎮公所送案到彰化縣政府，再向中央提出建設需求，這次由她邀集考察，期待在中央地方通力合作下早日完成。

國民黨籍立委謝衣鳯說，未來透過東西向聯絡道路，不僅可增加交通便利性，也能提升經濟發展。

陳世凱表示，高鐵彰化站橋下空間兩旁各5公尺寬路權，只要彰化縣政府提出規劃申請，交通部及鐵道局都會協助，可以做無償撥用，至於前期規劃可行性研究也會在縣府提出後予以協助，希望能盡速進行可行性評估。（編輯：謝雅竹）1131114

陳世凱
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