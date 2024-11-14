台師大啟動頂尖學術講座 邀國際重量級學者開講

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（中央社記者陳至中台北14日電）台灣師範大學宣布啟動「頂尖學術講座」，預計邀請11名國際重量級學者開講，包括哈佛大學名譽教授、語言學專家黃正德，以及日本材料科學權威齋藤理一郎等人。

台師大今天召開記者會介紹「頂尖學術講座」，副校長宋曜廷表示，希望透過頂尖學者分享學術經驗和研究成果，拓展師生的學術視野和思維深度。

台師大預計陸續邀請11名來自人文、社會科學、科技、理工等各領域的國際級重量學者。首場講者是哈佛大學語言系名譽教授黃正德，他從一位在花蓮鄉間放牛的小孩，逐步成為多所知名大學教授，多次獲得國際肯定。他在11月14日講座，將以「語言學：大腦駭客與生成式AI」為題，剖析科技影響人類的語言使用與溝通行為。

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第二場講座為日本東北大學名譽講座教授齋藤理一郎主講，他將在11月29日講座中，以「半導體的挑戰」為題，深入探討半導體裝置縮小至奈米尺寸後所面臨的技術瓶頸，並解析全球半導體技術為何越來越依賴台灣的先進製程。

今年的第三場講座由葉乃裳主講，她33歲就獲得美國加州理工學院終身教職，曾被譽為全美最有潛力的年輕科學家。葉乃裳今年9月在台師大開設專業密集課程「群論（Group Theory）在凝態物理的應用」，將於12月19日講座中，講述相關半導體製程技術。（編輯：李亨山）1131114