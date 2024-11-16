無人機持證年齡下修至14歲 12/1上路

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）交通部完成修正「遙控無人機管理規則」，並於昨天公告；其中無人機操作證申請年齡從16歲下修至14歲，同時放寬作操作證效期至3年，將於12月1日起實施。

交通部民航局今天說明這次修正重點及分階段實施時間；其中，無人機學習操作證申請年齡由16歲下修為14歲，各類操作證效期也自2年放寬為3年，並適度調整規費，同時輔導業者完成無人機資安檢測、商品檢驗、飛安檢驗，12月1日起實施。

有關規費調整，民航局說，專業操作證規費由新台幣250元調整為500元；另依不同重量級別調整「型式檢驗」規費，除農噴活動申請規費維持500元未調整，其他活動申請規費依空域、是否發布飛航公告作業期間複雜度，修正為分級收費500元2000元不等，讓資源合理運用。

其次，民航局也將增加對遙控無人機的飛安監理強度，規定製造者或進口者應於公開販售前，須通過資安檢測、商品檢驗、型式檢驗後並完成登錄，114年12月1日起實施。

另外，配合無人機註冊2年效期與前階段登錄制度推動結果，民航局規定，116年12月1日起，法人活動時將不得再使用未完成檢驗及登錄的無人機。（編輯：方沛清）1131116