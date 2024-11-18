綠鬣蜥危害嚴重 農業部籌設專案處理小組

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）綠鬣蜥危害嚴重，立委持續關注。農業部長陳駿季今天表示，月底前會籌組出專案處理小組，與縣市政府同步作業，也會研議讓民眾適度參與，給予獎勵，獵捕計算單價也可能提高。

陳駿季列席立法院經濟委員會就114年度施政重點暨收支預算案進行報告，並備質詢。

民進黨籍立委賴瑞隆質疑，雲林以南都被外來種綠鬣蜥淪陷，危害農業問題趨嚴重，雖然有編列4年新台幣1.2億元經費，但是繁殖快，呼籲強化處理力道。

陳駿季表示，這週會與地方政府討論使用空氣槍，包含獵捕獎金也會適度提高，例如可能變成小隻新台幣500元、大隻800元，也研議讓民眾適度參與來提高處理效率。

國民黨籍立委洪孟楷說，台南市傳出預算用完，還發公文讓獵人先不要獵捕。陳駿季表示，關於地方政府對於可用的處理方式，實際運作太被動，農業部月底前會成立專案小組，與地方政府一起同步啟動。

陳駿季並說，經費部分，會和縣市政府講，若地方政府代墊，農業部會補上，經費沒有上限；整個完整的計畫，完成後會對外發布。（編輯：管中維）1131118