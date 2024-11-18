農業部宣傳預算遭疑過度集中 陳駿季：有8家得標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北18日電）朝野立委關注農業部宣傳預算支出，近年得標廠商集中6家。農業部長陳駿季今天說，以今年有8家得標為例，並不是集中在1或2家，但會了解不同媒體的社群對象，以開拓宣傳廣度。

陳駿季列席立法院經濟委員會就114年度施政重點暨收支預算案進行報告，並備質詢。

國民黨籍立委鄭正鈐指出，農業部114年宣傳預算編列約新台幣1.9億元，雖然沒有增加，但是立法院預算中心也指出，近年有6家年年重複得標，多採限制性招標，過度集中。民眾黨籍立委張啓楷也做相同質疑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳駿季指出，以今年度為例，有8家得標，包含三立、民視、華視、年代、東森、台視、中廣、凱絡，他沒比對上一年度的，但是8家得標並不是集中在1家或2家；另外，農業部會去了解不同媒體觸及的社群對象，以盡量開拓宣傳的廣度。

民進黨籍立委邱議瑩稍早則說，今年預算沒增加，但排名前茅，呼籲農業部把預算用途說清楚。陳駿季指出，包含研發單位的研究成果，非洲豬瘟、禽流感等動植物防疫，還有出口海外市場的通路行銷，都需要經費做宣傳，明年1月將有日本組團來台做契約性採購。（編輯：管中維）1131118