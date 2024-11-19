台鐵北迴線小清水溪橋改建 12/21提前通車

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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）台鐵北迴線小清水溪橋西正線因颱風凱米沖毀，原地改建鋼構橋，目前工程進度超前，預計12月21日通車，北迴線恢復雙線通行，通車後週末可增加10班次。

7月颱風凱米造成台鐵北迴線K53+800小清水溪橋梁西正線被大水沖毀，原地改建鋼桁架新橋，東正線結構無虞，維持雙向通行。

交通部長陳世凱今天視察改建進度，台鐵簡報指出，西小清水溪橋鋼構為單跨40公尺、不落墩的鋼桁架橋，目前橋面版已完成，進行軌道道床施工，進度已達94％，原訂12月28日通車，預計可提前至12月21日。

陳世凱指出，這座橋對東部軌道運輸很重要，雙線雙軌通車後，整體運量就有辦法提升，週末可增加10班次，行車時間也可縮短，感謝工程人員日以繼夜趕工，歷經3個颱風來襲，還能提前1週通車。

台鐵總經理馮輝昇指出，小清水溪、石公溪及箱涵目前持續清淤，考量未來極端氣候及軌道安全，預計明年5月進行東正線改建，比照西正線採單跨的鋼桁架橋，未來面臨豪大雨及極端氣候，可維持安全穩定狀況。

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0403地震造成花蓮清水斷崖沿線邊坡土石鬆軟，接連颱風、大雨沖刷多次造成鐵公路中斷。馮輝昇說，北迴線花蓮崇德到和平區已設有26個監控系統，全天監控橋梁、野溪水量，目前都趨向穩定；另有8個阻隔設施及告警設施，分別在今年12月底跟明年4月完成，提升整體安全性。

至於北迴線中長期規劃，馮輝昇指出，中期包括明隧道、箱涵、路線調整同步進行，長期規劃，預計年底會會有改線評估報告。（編輯：郭諭儒）1131119