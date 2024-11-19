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調查指受訪2成誤解抗生素治病毒 醫籲依醫囑使用

2024/11/19 19:46
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（中央社記者曾以寧台北19日電）網路調查顯示，受訪民眾中，有2成以為治療病毒感染而使用抗生素，醫師提醒，民眾常把抗生素當萬靈丹，或認為藥吃多不好而自行停藥，可能都會導致抗藥性風險，應遵守醫囑使用。

台灣感染症醫學會、台灣感染管制學會、台灣兒童感染症醫學會、消費者文教基金會、全國家長會長聯盟今天響應世界抗生素抗藥性認知週主題「教育、倡議、立即行動」，召開記者會呼籲各界注意抗藥性問題，並發布全台首份中學生為對象的抗生素教材，盼將正確知識帶進校園。

藥廠台灣輝瑞與媒體合作進行抗生素民眾識能調查，今年8月起於網路上收集926筆測驗結果顯示，被問及「什麼情況下會使用抗生素」，有7成民眾表示是為了殺死或抑制細菌生長，2成是想要治療病毒感染，5.7%是為消炎止痛，2.6%是想增強免疫系統。

民眾認為抗藥性產生原因部分，10.2%民眾認為是不當使用抗生素，9.6%認為是沒有完整服用處方療程，2.5%認為是藥物交互作用，77.7%則正確回答出「以上皆是」。

台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，民眾常見的迷思包括誤以為抗生素是萬靈丹，可以治療所有的感染症狀，但抗生素不僅對病毒性感染無效，服用不必要抗生素還反而會破壞體內正常菌叢，削弱免疫系統。

台灣感染管制學會理事長王復德說，不少民眾認為藥吃多會傷身，症狀稍有改善就自行停藥。例如感染情形最常見的泌尿道感染，就常有患者自己以為好了就停藥，但這樣就像斬草沒除根，不僅會復發須再次吃藥治療，甚至可能因此發生抗藥性，還要換更後線的抗生素。

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如何預防抗藥性發生，台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵建議遵守抗生素使用「4不1要」原則，不主動要求抗生素、不隨便自己買抗生素吃、不吃他人的抗生素、不要隨便停藥、要遵守醫囑使用抗生素。

王復德說，希望各醫療院所可加強抗生素藥物標示，並提醒民眾也在診間也可以主動詢問醫師，這次的症狀與診斷需不需要使用抗生素治療、這次服用抗生素該注意什麼、處方中的抗生素應該服用幾天，以「診間3問」主動問醫師，以減少抗藥性風險產生，也務必跟醫師確認有無需要、並準時回診，以免因治療中斷導致抗藥性發生。（編輯：陳政偉）1131119

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