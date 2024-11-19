東北季風加華南水氣影響 20日北台灣整天溼涼

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）中央氣象署預報，明天持續受東北季風影響，加上華南水氣東移，各地雲量仍偏多，北台灣整天溼涼，中南部較舒適。

氣象署今天表示，明天中部以北、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間較長，有局部大雨的機率，南部山區也可能有零星飄雨。

溫度方面，氣象署預測，北台灣整天濕涼，氣溫攝氏19到23度，其他地區早晚也偏涼，低溫約19到22度，白天高溫花東約25、26度，中南部地區則可以達27、28度，感受上較舒適，馬祖整天溫度變化不大，17度左右，金門17至20度，澎湖21至23度。

不過，氣象署預測，明天東北風仍偏強，恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區有8至9級強陣風，桃園、新竹地區及馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，近海浪高可達1.5到3公尺。（編輯：陳政偉）1131119