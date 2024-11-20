台南鐵路地下化工程進度88% 預定2026年通車

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（中央社記者張榮祥台南20日電）台南鐵路地下化工程施工順利，鐵道局南部工程分局今天表示，截至今年11月，整體計畫進度88.21%，預定2026年通車。

台南市副市長葉澤山今天視察台南鐵路地下化工程，聽取簡報及了解施工進度、新舊車站造型、第1階段旅客進出動線規劃等。

南部工程分局指出，目前已克服文資遺構影響，完成移置或現地保存，整體計畫進度88.21%，進入施作高峰期。未來鐵路地下化後，有助於都市縫合、交通改善及都市發展，翻轉都市風貌。

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台南市鐵路始建於日治初期，日本政府1899年11月從高雄往北進行南部鐵道縱貫線施工，且在原台灣府城內大北門附近設置台南車站，鐵道路線往北穿越大北門城垣，往南沿著府城聚落東緣興建；1900年11月高雄至台南路段通車，1908年全線營運。

南鐵地下化工程全長8.23公里，除台南火車站，再增設林森站及南台南站，施工期間挖出多處遺跡和現象，列冊追蹤。（編輯：陳清芳）1131120