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星國「新台灣館」展寶島特產 助台業者拓東南亞市場

2024/11/16 22:53（11/16 23:06 更新）
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從事農業等領域的台灣業者，16日在新加坡設置「新台灣館-台灣名品體驗展示中心」，展示內容包含台灣各縣市等地方特產。（主辦單位新台灣館提供）中央社記者吳昇鴻新加坡傳真 113年11月16日
從事農業等領域的台灣業者，16日在新加坡設置「新台灣館-台灣名品體驗展示中心」，展示內容包含台灣各縣市等地方特產。（主辦單位新台灣館提供）中央社記者吳昇鴻新加坡傳真 113年11月16日
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（中央社記者吳昇鴻新加坡16日專電）從事農業等領域的台灣業者今天在新加坡設置「新台灣館-台灣名品體驗展示中心」，展示內容包含台灣各縣市等地方特產，期待協助台灣商品擴展在東南亞市場上的競爭力。

開幕活動吸引台商、僑界等人士與會。台南市副市長葉澤山、雲林縣副縣長謝淑亞、嘉義縣副縣長劉培東，以及駐新加坡代表童振源等人出席。

「新台灣館」今天發布新聞稿表示，台灣憑藉多年來農業技術，新台灣館與農業部結合各地方縣市政府推出世界知名的水果品種，例如「台南文旦柚與金鑽鳳梨」、 「嘉義極光哈密瓜」等，這些水果的高品質和多樣性不僅在台灣內銷市場占有重要地位，還在國際市場享有盛譽。

館內設有台灣縣市展示區、主題展示區、倉儲物流等區域，內容包括台灣各縣市等地方特產、年度評選名優產品、代表品牌及國內外得獎產品，涵蓋農產、水產、水果、米麵和烘焙等品項。

新台灣館指出，台灣美食產品廣受東南亞華人喜愛，新加坡觀光客近年已成為東南亞第一大客源，新加坡更在全球範圍內成為台灣食品廠商海外拓銷的首選之地。

新台灣館表示，藉由引進優質台灣各種商品到新加坡，加強台灣優質品種推廣和品牌化，協助台灣商品擴展在東南亞市場上競爭力，進一步提升台灣的國際影響力。

此外，新台灣館指出，未來將作為以台灣名品在海外的首家展銷中心，結合線上與線下教育活動等多元化方式，致力做好台灣和新加坡的交流與交易平台。（編輯：張芷瑄）1131116

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