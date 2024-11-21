氣象署估27日大陸冷氣團影響 北部低溫探14度

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象署表示，東北季風持續影響至23日，24、25日北部高溫可回升至攝氏26度左右；但下波東北季風26日南下，27、28日可能增強為大陸冷氣團，北部平地再轉冷，低溫下探14度。

根據中央氣象署網站，截至今天下午4時30分，本島平地最低溫為新北市石碇區16.3度，發生在傍晚4時許；其他縣市部分，桃園市楊梅區17.2度、基隆市中正區17.3度。

中央氣象署預報員李孟軒告訴中央社記者，今天仍受東北季風影響，加上白天北部地區降雨明顯，因此氣溫並沒有明顯回升，北部平地全天溫度多在17至20度左右。

李孟軒表示，這波東北季風持續影響至23日，24、25日東北季風減弱，北部地區高溫可以回升至26度左右；26日鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部氣溫稍微下降。

李孟軒進一步說明，27日起東北季風或大陸冷氣團增強，北部、東半部再轉冷，27日是還在降溫的過程，預估28、29日的清晨最冷，北部低溫下探至14、15度，由於偏乾冷，若加上輻射冷卻影響，局部近山區平地可能再低1、2度。

降雨部分，李孟軒說，明天起水氣逐漸減少，桃園以北及東半部地區有短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部較大雨勢；23日桃園以北為零星短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部為局部短暫雨。

李孟軒指出，24、25日東北季風減弱，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

李孟軒說，26日鋒面通過，但水氣主要僅影響1天，北部及東北部地區有短暫陣雨，東半部地區有局部短暫陣雨，中部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲；27日後水氣漸減，轉為偏乾冷的天氣。（編輯：李亨山）1131121