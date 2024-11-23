台中林業分署12人取得攀樹證照 強化樹冠層調查

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（中央社記者蘇木春台中23日電）林業及自然保育署台中分署日前辦理攀樹技能訓練，共有12名林業人員取得攀樹證照，今天舉辦「樹木保護及採種攀樹訓練計畫」成果發表會，盼藉此強化森林樹冠層採種及自然保育作業安全。

成果發表會今天在東勢林業文化園區舉辦，會中頒發結業證書及授證儀式，當日並展示攀樹採種裝備及工作照片等成果，結合現場攀樹體驗，讓民眾更了解樹冠層工作的樣態。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿表示，樹冠層工作包含林木採種、野生動植物調查及監測、樹木檢查、枯枝修剪、病蟲害防治等，但林木高度動輒20公尺以上，過去如徒手攀爬、使用工作梯或以打鋼釘的方式攀爬樹木，已不符合目前森林多元工作的安全需求與保育觀念。

台中分署日前邀請3名國際樹藝協會（ISA）認證攀樹師擔任講師，辦理30小時的攀樹技能訓練，從繩結應用、樹上採種工具使用，到空中救援與裝備保養，協助林業人員精進攀樹技能及增進作業安全，確保人員都能安全並準確地完成森林工作任務。

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台中分署指出，訓練須經過筆試與術科考試，考驗人員在攀樹工作的安全認知與操作技能。術科考試以2人一組進行測驗，測驗項目包含投擲、單繩系統架設、攀爬、雙繩系統轉換及樹上作業等項目，除測驗攀樹技能外還考驗2人間默契，讓人員在高聳樹木上能相互照應，是工作安全的重點之一。

這次12名考生全數通過，其中還有3名女性巾幗不讓鬚眉，也在今天成果發表會中授頒攀樹證照，為日後林木採種及樹冠層調查增加生力軍。（編輯：謝雅竹）1131123