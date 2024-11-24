台鐵列車運轉競賽 七堵機務段個人及團體皆奪冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北24日電）台鐵持續40年每年舉辦列車運轉競賽，精進司機員駕駛技能，今年的競賽日前結束，無論個人或團體，七堵機務段皆奪冠軍。

台鐵公司今天發布新聞稿，自民國73年起，每年舉辦列車運轉競賽，增進司機員動力車駕駛技術、確保行車安全、提升服務品質、達成經濟運轉的目標。

台鐵表示，今年為台鐵公司元年，持續辦理年度列車運轉競賽。因應服役車型更迭，列車運轉競賽使用車種也由機車牽引的普通車、莒光號演進到通勤電聯車，並且自早期EMU500、中期EMU800，進步為新式EMU900型。

台鐵於18日至21日舉辦列車運轉競賽，區間為七堵站至宜蘭站，台鐵北區包括七堵、台北、花蓮及宜蘭機務段都參與，各段每天輪流推派2名選手擔任上行及下行列車駕駛，上午進行上下班準備、列車出入庫整備，及列車故障排除比賽，下午則進行上行及下行列車運轉，評分規定在ATP均正確操作前提下，正確控制列車加減速、停車位置、列車準點及節能運轉等項目。

台鐵說，選手必須在列車安全、準點的前提下，儘量降低列車的運轉耗電量，並且於進站停車時準確停靠於規定位置；同時選手指認呼喚應答的動作及客室內乘車舒適度等指標也納入評分。考量路線特性有所差異，個人競賽分為上行、下行兩個部分，並將上、下行分數加總後做為團體競賽成績。

經過4天激烈競爭，運轉競賽順利完成，今年個人獎項上行、下行冠軍分別由七堵機務段曾業勛、林威任奪得，團體獎項冠軍則由七堵機務段奪得，亞軍為花蓮機務段。

競賽期間，台鐵董事長杜微、總經理馮輝昇、機務處長鄭國璽都到現場為員工加油打氣。（編輯：管中維）1131124