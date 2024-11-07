台鐵便當找搭配飲品 杜微看上古坑咖啡

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）雲林縣古坑鄉公所今天在台北車站舉行古坑咖啡活動，台鐵協助行銷，台鐵公司董事長杜微說，台鐵便當仍有缺角，應找夠水準的搭配飲品，希望將來能有古坑台鐵咖啡。

古坑鄉公所與華山休閒農業區發展協會共同舉辦「2024台灣咖啡節古坑續曲」活動，9日、10日在古坑華山舉行，今天在台北車站召開記者會。

杜微致詞時說，26年前，他擔任台鐵汐止站站長時，1名員工有一天告訴他要辭職，回老家古坑種咖啡，他當時很驚訝這名員工會放棄當公務員；不過，現在這名員工不但種植咖啡成功，還在古坑開了精品咖啡店。

杜微提到，他認為目前受歡迎的台鐵便當還缺了一角，應該再搭配夠水準的飲品，這次與古坑鄉公所先合作推廣活動，希望將來能推出古坑台鐵咖啡，他也邀古坑鄉公所在明年的台鐵便當節設攤，讓更多民眾認識古坑咖啡，打響台灣原鄉咖啡的金字招牌。

古坑鄉長林慧如說，9日開幕當天，在華山國小邀請百名民眾現場烘豆，貴賓也會在舞台上一同「大鍋炒豆」，現場還規劃4座不同主題的特色咖啡貨櫃屋展館、啡饗農創市集、特色山林饗宴、「烘豆體驗」及「咖啡豆拼貼畫DIY」，盼大家來一場深度的咖啡探索之旅。

林慧如說，古坑得天獨厚的地理及氣候條件在百年前日治時期，即被挑選為台灣咖啡產業基地，近年來隨著咖啡農用心投入、精益求精，更在世界級比賽中屢獲佳績，絕對是台灣在地精品咖啡的首選。

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古坑鄉公所以「就是愛古坑精品咖啡」為主軸，於當天將10家世界級獲獎及代表古坑咖啡歷史的精品咖啡帶至現場，與公所發行的「我想記得你－台灣咖啡的鄉愁年代」書籍，共同為「2024台灣咖啡節古坑續曲在華山」活動拉開序幕。

古坑鄉公所也首次與台鐵公司合作結盟行銷，旅客買台鐵便當加值不加價，今天台北車站前1500名旅客買台鐵便當，就送1包古坑精品咖啡濾泡包。（編輯：管中維）1131107