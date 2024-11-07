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EMU3000座椅遭嫌難坐 台鐵重設計邀民眾體驗票選

2024/11/7 10:54（11/7 11:37 更新）
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台鐵EMU3000列車內裝。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北7日電）不少旅客反映國營台灣鐵路股份有限公司EMU3000型列車座椅不舒適，充電插座藏在椅下深處，使用不便。台鐵已請廠商重新設計3款型式，11月21日起邀民眾體驗票選。

台鐵董事長杜微日前在立法院答詢關於2021年底上路、外觀黑白極簡風受稱讚的EMU3000座椅與充電座問題時說，列車內裝由台灣生產，是推動列車國產化一環，部分細節有進步空間，都在改善中。

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台鐵今天告訴媒體，已委請座椅專業廠商優化椅背人體工學，為廣納民眾搭乘感受，預計11月21日起，陸續於台東站、花蓮站（11月28日）、台北站（12月5日）、台中站（12月12日）及高雄站（12月19日）展示座椅及調查民眾乘坐感受，每站展示5天，民眾票選結果納入後續座椅優化參考。

台鐵說，優化設計重塑椅背線條，強化腰部支撐與包覆性，另將於座椅扶手處增設USB Type-A及Type-C充電插座，增加便利性。（編輯：李明宗）1131107

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#台鐵
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#杜微
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