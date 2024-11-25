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吳德榮：26日鋒面掠過 27日迎首波冷氣團

2024/11/25 08:55
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（中央社記者張雄風台北25日電）根據氣象署網站，今天本島平地最低溫為苗栗三灣攝氏16度。氣象專家吳德榮說，明天鋒面掠過、冷空氣南下，北台灣愈晚愈冷；27日迎首波冷氣團，28至30日本島平地最低溫約10度。

根據中央氣象署網站，今天凌晨本島平地最低溫為苗栗縣三灣鄉16度、新竹縣峨眉鄉16.1度；本島平地低溫前10名都位於苗栗、新竹一帶，皆未滿17度，其他各縣市多在17、18度左右。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起為短暫空檔，台灣各地皆是晴時多雲的天氣，氣溫回升，白天微熱、早晚涼。

吳德榮指出，明天鋒面掠過，冷空氣逐漸南下，北部及東半部地區轉有局部短暫雨，其他地區為多雲時晴的天氣；北台灣明顯轉冷、且愈晚愈冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

他表示，27至30日乾冷氣團影響，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、不覺冷，但早晚很冷，日夜溫差大；12月1日冷氣團略減弱，各地仍晴朗穩定。

吳德榮提到，其中28至30日乾冷氣團及強「輻射冷卻」加成，清晨及夜間本島部分平地將出現10度左右的最低氣溫，台北測站將降至14度以下，成為首波符合「大陸冷氣團」定義的冷空氣。（編輯：戴光育）1131125

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吳德榮：首波冷氣團南下 28日起平地低溫約10度週末東北季風影響北台涼 首波冷氣團27日報到低溫探11度以下
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