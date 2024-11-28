立委：學研計畫若霸凌屬實即終止補助 國科會允研議

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（中央社記者張璦台北28日電）立委今天揭露國科會精準運科計畫中，師大女足教練疑威脅學生參與實驗，實驗不僅要頻繁抽血，初期甚至以無醫事人員資格者採血。國科會主委吳誠文說，抽血是侵入式行為，規範非常嚴謹，不能壓迫學生、侵犯其人體自主權，他允諾儘速調查此案，並研議若霸凌屬實，可視情節輕重終止補助的相關機制。

立法院教育及文化委員會今天排定審查114年度中央政府總預算案有關國家科學及技術委員會及所屬單位預算案，吳誠文率所屬機關首長列席備詢。

民進黨立委陳培瑜質詢時揭露，國科會精準運動科學研究專案計畫中的「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，疑涉及霸凌爭議。

陳培瑜指出，此計畫在寒暑假由師大女足教練要求選手配合教練與教練好友教授，進行相關實驗長達數年，連續14天須配合抽血、每天3次，且抽血執行過程，初期以無醫事人員資格者進行採血，學生不配合就威脅扣住畢業學分或退學等，呼籲國科會應正視運動科技研究的不對等權力關係。

吳誠文對此回應，「我覺得這個非常不應該，我也非常痛心」，允諾會積極調查。

民進黨立委林宜瑾質詢時表示，國科會補助計畫主持人若違反性平法規，經相關主管機關查證屬實者，將召開專案小組會議審議，可視情節輕重終止補助，她建議霸凌案件應比照違反性平案件處理。吳誠文允諾，會研議這方面的機制。

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吳誠文會後受訪時指出，若立委所述師大女足精準運科事件屬實，就是不當執行研究計畫案，尤其是師生不對等關係，學生很難抗拒，且抽血是侵入式的行為，規範非常嚴謹，希望所有計畫主持人一定要按照規範執行，不能用壓迫方式命令學生、侵犯學生人體自主權利。

吳誠文表示，學校會先進行調查，並把調查結果送到國科會，國科會將組成委員會審查，有必要的話也會再找當事人了解情況；如果調查完發現確有違反規定，國科會一定會依照規範懲處，此案也涉及衛福部規定，學術倫理、人體研究的相關委員會都會展開，以釐清案情，時程上國科會將儘快處理，並給雙方足夠時間提出證據說明。（編輯：蘇志宗）1131128