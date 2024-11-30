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生態廁所 太管處與民航合作載木屑至南湖山屋

2024/11/30 16:52（11/30 17:06 更新）
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太魯閣國家公園管理處近日與勁捷航空合作，分批載運1000公斤木屑至南湖山屋，將提供生態廁所使用。中央社記者張祈攝 113年11月30日
太魯閣國家公園管理處近日與勁捷航空合作，分批載運1000公斤木屑至南湖山屋，將提供生態廁所使用。中央社記者張祈攝 113年11月30日
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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）太魯閣國家公園逐步修復，南湖大山登山路線已開放。近日太魯閣國家公園管理處首次與勁捷航空合作，載運1000公斤木屑至南湖山屋，提供生態廁所使用。

太管處首次與民航公司合作，以直升機進行高山資源運補，不僅時效性大幅增加，也減少人員揹負運送風險。太管處遊憩服務課長聶士詔指出，過去只有屏風山屋廁所有放置木屑，由委外廠商人工背上山，這次感謝勁捷航空協助，載運木屑到距離較遠的南湖山屋。

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聶士詔說，這次分批載運約1000公斤木屑至南湖山屋，由太管處保育志工將木屑移至山屋儲放，目前只有屏風山屋、南湖山屋有廁所有放置木屑，未來若勁捷航空願意載運，可評估儲放到不同山屋。

太管處統計，南湖線每年吸引約1萬人次到訪，過去南湖山屋生態廁所無法沖水，環境較差，未來可透過添加木屑提升微生物自然降解人類排泄物效能，會張貼使用須知，供山友如廁後適量添加木屑，維持山屋潔淨。（編輯：孫承武）1131130

太魯閣國家公園管理處近日與勁捷航空合作，分批載運1000公斤木屑至南湖山屋，由太管處保育志工將木屑移至山屋儲放，可提供生態廁所使用。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者張祈傳真 113年11月30日
太魯閣國家公園管理處近日與勁捷航空合作，分批載運1000公斤木屑至南湖山屋，由太管處保育志工將木屑移至山屋儲放，可提供生態廁所使用。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者張祈傳真 113年11月30日
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