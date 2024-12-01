美中晶片大戰 全球中央解析半導體賽局

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（中央社台北1日電）在半導體主導地緣政治的時代，美國、歐盟與日本都全力發展先進半導體製程；而即將入主白宮的川普甚至可能對中國半導體發動新一波制裁，以維持美國優勢。《全球中央》雜誌12月號封面故事深入剖析這場全球晶片大戰。

美國為了守護先進晶片與供應安全，強勢介入半導體供應鏈。拜登政府2022年宣布一系列先進晶片出口管制措施，賭的是大幅削弱中國半導體製造能力；即將入主白宮的川普則可能對中國半導體「無差別全面制裁」，連成熟製程也不放過。

美中晶片戰爭削弱了中國利用外國技術研發晶片的能力，但有觀點認為，這些限制可能激發北京加速推動本土半導體產業。美中博弈過程中，承載中國晶片發展使命的華為，一舉一動備受矚目。

地緣政治緊張，國際經貿面臨「去全球化」風險，包括歐盟、日本、韓國與印度等都競相投資晶片供應鏈，總額超越10兆美元。根據國際半導體產業協會（SEMI）的預測，2025年全球半導體製造設備銷售額將破紀錄達到1,240億美元，較2020年增長75%。

封面故事〈晶片新戰線〉深入剖析美中晶片大戰最新發展、歐盟自製晶片靠台積電、日本三箭重返晶片強國、韓國重金布局半導體、印度的晶片強國夢以及台積電CoWoS先進封裝獨步全球、昔日晶片龍頭英特爾慘賠又裁員等精彩內容。

加拿大人從小就被教育要支持慈善公益和參與志願服務，多數人將慈善公益視為自己的社會責任。《全球中央》記者親身體驗一場豪宅開放小額募款的活動，深刻感受募款方、捐款者一起跳著善意和創意的圓舞曲。

家傭、保母和司機是印尼中產階級和多數華人家庭「標準配置」，並非達官顯貴才負擔得起，擁有兩名家傭以上的家庭不在少數。印尼上流社會豪華程度可能超越台北，而貧窮樣貌又宛如回到1950年代的台灣。兩個極端同時存在，讓許多剛到印尼的外國人，花上很長時間才能適應。

〈開箱地球村〉透過分布五大洲記者的在地觀察，從台灣人的角度，分享在異鄉食衣住行育樂、社會制度、各式見聞與文化衝擊。

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本期〈看世界〉一起漫步各國著名的雕塑公園，包括建築石雕遺跡歸宿的多倫多吉爾德公園、河岸廢鐵華麗轉身的紐約蘇格拉底雕塑公園、魔幻石雕激發想像的羅馬怪獸公園、歷史點滴盡入眼簾的新加坡河畔雕塑、景觀豐富的上海靜安雕塑公園、傳達和平與國際融合的首爾奧林匹克雕塑公園、見證東南亞國家友誼的吉隆坡東協雕塑公園以及看盡人生百態的朱銘美術館。

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