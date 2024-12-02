太空科技產學合作 宜蘭大學與日本新創簽合作協議

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（中央社記者張璦台北2日電）國立宜蘭大學今天宣布，與日本太空新創IDDK簽署合作協議，提供師生太空科技國際產學合作的機會，預期將可與城南校區無人機實驗飛行場進行衛星通訊介面接軌，建置更完整的智慧太空科技應用生態圈。

宜蘭大學發布新聞稿表示，太空科技人才培育、國際產學鏈結合作的推動，是國家發展重要政策，也是教育部、國科會、經濟部未來推動重點項目之一。

宜蘭大學指出，IDDK是一家太空生技公司，創立於2005年，擁有一支衛星工程師團隊，建置IDDK生產迷你實驗室，並能夠整合到衛星和其他太空平台中，也可根據地面研究想法，協調、設計太空任務。

宜蘭大學說，雙方合作將提供師生在太空科技人培交流及國際產學合作的機會，並可藉此平台延伸提供宜大相關前瞻科研及技術產業合作項目，如生醫科研、太空元件抗熱輻、太空通訊、太空抗輻材料等研究平台。

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宜蘭大學校長陳威戎表示，未來預期將可與宜蘭大學在城南校區無人機進行衛星通訊介面接軌，建置更完整的智慧太空科技應用生態圈，以配合總統賴清德所揭示以半導體優勢進軍太空產業鏈的政策方向。

宜蘭大學指出，宜蘭大學工學院籌畫「太空運算科技中心」（Space Computing Technology Center, SCTC），協助台灣具國際優勢的邊緣運算設備廠商產品上太空取得飛行履歷，中期並研發落地的太空試飛技術，包括抗輻射及通用軟體定義設備技術（software defined mechanism），以強韌台灣在太空運算產業的利基。1131102