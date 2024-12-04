南台中家扶愛心市集將登場 心願禮物380份待認捐

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）南台中家扶中心愛心市集將於7日登場，市集所得將全數投入心願禮物經費，盼能為1050戶貧困或遭受不當對待的兒少及其家庭改善生活品質，目前還缺380份禮物待認捐。

南台中家扶中心今天發布新聞稿表示，每年歲末關注扶助家庭需求，今年著重在「好好吃飯」，為家庭實現心願禮物，包括添購電鍋或微波爐，目標希望招集1050份禮物。

南台中家扶指出，這項專案自9月啟動至今，感謝各方挹注，電器物資第1批已到位，社工陸續發放家庭使用，但仍有380份缺額急待認捐。

南台中家扶中心愛心市集將於7日在台中市西屯區大仁國小與中山國中登場，現場有上百各式各樣的攤位，歡迎大家扶老攜幼一起來尋寶做公益，市集所得將全數投入心願禮物經費上，盼能為1050戶貧困或遭受不當對待的兒少及其家庭改善生活品質，讓全家能方便、安全地享用熱騰騰飯菜。

南台中家扶中心統計，服務的家戶中，有1/3是單親家庭，超過7成的家庭月收入未達3萬元，三餐難以穩定溫飽。經調查扶助家庭心願後，以電鍋或微波爐為主，希望能便利、安全、營養地吃到熱騰騰飯菜。

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南台中家扶中心以扶助兒小佳為例說明，小佳的爸爸因糖尿病惡化致左小腿截肢，家裡生活重擔落在媽媽身上，早晚兩份兼職工作又要照顧爸爸，家裡飲食依靠1台5、6年前買的小電鍋。

由於孩子越來越大，也吃得更多，現在都要煮兩次才足夠一家人餐食，當媽媽不在家，爸爸如果要加熱物品也都靠這台小電鍋，常常要等很久，因此希望可以有個較大型的電鍋，讓一家人可以更方便地吃飯。（編輯：陳政偉）1131204