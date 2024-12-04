長榮航空粉萌彩繪機首航 旅客請假體驗粉萌魅力

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（中央社記者吳睿騏桃園機場4日電）長榮航空今年與三麗鷗公司攜手推出的Hello Kitty彩繪機「粉萌機」今天正式亮相首航，現場更打造粉萌派對，旅客陳小姐表示，今天特別與閨蜜請假，一起體驗Hello Kitty的魅力。

旅客陳小姐表示，當初一看到「粉萌機」首航資訊，立刻就和閨蜜一起請假購票，平時就很喜歡Hello Kitty，這是彩繪機更有大量的粉紅色元素，大大滿足朋友們的少女心，加上現在日本正好是賞楓季節，雙重浪漫讓人無法錯過，因此特別請了特休假來體驗Hello Kitty的魅力。

長榮航空公司表示，長榮航空今年與三麗鷗公司攜手推出3架全新的Hello Kitty彩繪機，繼首架「閨蜜機」在8月首航芝加哥後，第2架「粉萌機」今天正式亮相，這也是首架將機身塗滿粉紅色的Hello Kitty彩繪機，主角Hello Kitty也身穿空服員制服現身送機。

為慶賀「粉萌機」首航，長榮航空也在桃園國際機場第二航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty粉萌機 台北-仙台粉萌派對」活動，從報到櫃檯到候機室都以「粉萌機」元素為設計主軸，除了大型主題背板，拱門及拍照打卡區，讓旅客開心與Hello Kitty同框入鏡，還特別舉行首航水門禮。

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長榮航空指出，Hello Kitty「粉萌機」是以粉絲們最愛的粉紅色為主色調，搭配許多三麗鷗元素，除機身塗裝外，包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，都能看到三麗鷗明星的身影。

長榮航空說，Hello Kitty彩繪機除了現行的郊遊機、派對機、夢想機和閨蜜機，加上今天首航的「粉萌機」，已有5架彩繪機同時翱翔天際，12月底還有全新的Hello Kitty彩繪機「糖果機」將壓軸登場飛往法國巴黎，為旅客增添更多旅途歡樂回憶。（編輯：張銘坤）1131204

長榮航空公司與三麗鷗公司攜手推出的Hello Kitty彩繪機「粉萌機」4日正式亮相，首航將飛日本仙台。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年12月4日