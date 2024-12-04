本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國6在野黨共同提案彈劾尹錫悅 國會拚7日前表決
首頁 / 生活

長榮航空粉萌彩繪機首航 旅客請假體驗粉萌魅力

2024/12/4 13:48（12/4 14:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為慶賀「粉萌機」首航，長榮航空在桃園國際機場第2航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty粉萌機 台北-仙台粉萌派對」，從報到櫃檯到候機室都以「粉萌機」元素為設計主軸，還舉行首航水門禮。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年12月4日
為慶賀「粉萌機」首航，長榮航空在桃園國際機場第2航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty粉萌機 台北-仙台粉萌派對」，從報到櫃檯到候機室都以「粉萌機」元素為設計主軸，還舉行首航水門禮。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年12月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場4日電）長榮航空今年與三麗鷗公司攜手推出的Hello Kitty彩繪機「粉萌機」今天正式亮相首航，現場更打造粉萌派對，旅客陳小姐表示，今天特別與閨蜜請假，一起體驗Hello Kitty的魅力。

旅客陳小姐表示，當初一看到「粉萌機」首航資訊，立刻就和閨蜜一起請假購票，平時就很喜歡Hello Kitty，這是彩繪機更有大量的粉紅色元素，大大滿足朋友們的少女心，加上現在日本正好是賞楓季節，雙重浪漫讓人無法錯過，因此特別請了特休假來體驗Hello Kitty的魅力。

長榮航空公司表示，長榮航空今年與三麗鷗公司攜手推出3架全新的Hello Kitty彩繪機，繼首架「閨蜜機」在8月首航芝加哥後，第2架「粉萌機」今天正式亮相，這也是首架將機身塗滿粉紅色的Hello Kitty彩繪機，主角Hello Kitty也身穿空服員制服現身送機。

為慶賀「粉萌機」首航，長榮航空也在桃園國際機場第二航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty粉萌機 台北-仙台粉萌派對」活動，從報到櫃檯到候機室都以「粉萌機」元素為設計主軸，除了大型主題背板，拱門及拍照打卡區，讓旅客開心與Hello Kitty同框入鏡，還特別舉行首航水門禮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

長榮航空指出，Hello Kitty「粉萌機」是以粉絲們最愛的粉紅色為主色調，搭配許多三麗鷗元素，除機身塗裝外，包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，都能看到三麗鷗明星的身影。

長榮航空說，Hello Kitty彩繪機除了現行的郊遊機、派對機、夢想機和閨蜜機，加上今天首航的「粉萌機」，已有5架彩繪機同時翱翔天際，12月底還有全新的Hello Kitty彩繪機「糖果機」將壓軸登場飛往法國巴黎，為旅客增添更多旅途歡樂回憶。（編輯：張銘坤）1131204

長榮航空公司與三麗鷗公司攜手推出的Hello Kitty彩繪機「粉萌機」4日正式亮相，首航將飛日本仙台。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年12月4日
長榮航空公司與三麗鷗公司攜手推出的Hello Kitty彩繪機「粉萌機」4日正式亮相，首航將飛日本仙台。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年12月4日
長榮航空與三麗鷗公司推出的Hello Kitty彩繪機「粉萌機」4日亮相首航，現場也打造粉萌派對，除機身塗裝外，頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋等服務備品，都能看到三麗鷗明星身影。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年12月4日
長榮航空與三麗鷗公司推出的Hello Kitty彩繪機「粉萌機」4日亮相首航，現場也打造粉萌派對，除機身塗裝外，頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋等服務備品，都能看到三麗鷗明星身影。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年12月4日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：