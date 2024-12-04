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國合會技師出席有機世界大會 分享巴紐永續農業發展

2024/12/4 18:11（12/4 18:46 更新）
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駐巴紐技術團農業技師劉宏澤（左）2日與3日出席「2024有機世界大會」，並與國際有機農業聯盟資深專家齊爾巴卡（Thomas Cierpka，右）合影。（駐巴紐技術團提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 113年12月4日
駐巴紐技術團農業技師劉宏澤（左）2日與3日出席「2024有機世界大會」，並與國際有機農業聯盟資深專家齊爾巴卡（Thomas Cierpka，右）合影。（駐巴紐技術團提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 113年12月4日
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（中央社記者李宗憲雅加達4日專電）國合會派駐巴布亞紐幾內亞技術團技師劉宏澤日前返回台灣出席「2024有機世界大會」，以生態農業為題分享在巴紐推動永續農業的創新成果，受到來自世界各地的農業專家、學者的關注。

國際合作發展基金會駐巴紐技術團發布新聞稿表示，技術團技師劉宏澤2日與3日參加在台灣舉行的第21屆「有機世界大會」，發表以生態農業為題的專題報告，分享他在當地推動永續農業的創新成果，受到國內外矚目。

新聞稿指出，劉宏澤在會上分享他在巴紐推動「以自然為本解方（Nature-based Solution, NBS）」，如將老鷹棲架設置在陸稻田區，形成鷹與稻的共生關係，利用當地可取得資材配製有機糖蜜液肥，並改變稻農燃燒稻草的習慣，轉而促進稻草與蔬果園區結合的創新成果。

駐巴紐技術團指出，該計畫不僅有效提升了當地農民的收入，降低耕作成本與風險，也改善了生態環境，為巴紐的永續農業發展樹立了典範，並補充，「在氣候變遷、資源短缺等全球性挑戰日益嚴峻的背景下，有機農業被視為實現糧食安全、保護環境、促進社會公平的重要途徑」。

駐巴紐技術團表示，劉宏澤在巴紐的農業經驗，是台灣在技術合作計畫的實踐，彰顯國合會長期以來致力推動國際合作，協助開發中國家提升農業生產力、改善農民生活，並保護環境的努力。

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駐巴紐技術團指出，劉宏澤的經驗再次證明，透過科技創新與在地知識的結合，能夠找到兼顧經濟發展與環境保護的永續農業發展模式，不僅為其母校嘉義大學爭光，也再次證明國合會技術合作計畫的實效性。

第21屆「有機世界大會」2日至4日在南華大學展舉行，大會以「深耕有機．實現永續」為主題，共匯聚來自全球61個國家、約500名關心有機產業的專家、學者及產官學界人士，彼此分享各國在有機領域的經驗、創新發展與知識。（編輯：陳承功）1131204

駐巴紐技術團農業技師劉宏澤2日與3日出席「2024有機世界大會」分享在巴紐推動永續農業的創新成果。（駐巴紐技術團提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 113年12月4日
駐巴紐技術團農業技師劉宏澤2日與3日出席「2024有機世界大會」分享在巴紐推動永續農業的創新成果。（駐巴紐技術團提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 113年12月4日
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