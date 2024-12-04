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南韓議員為解除緊急戒嚴令翻牆返國會 民眾與部隊對峙場面混亂
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早安世界》南韓總統尹錫悅突下戒嚴令震動全球 遭國會否決後宣布取消

2024/12/4 07:31（12/4 07:51 更新）
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南韓總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，首爾民眾湧向國會抗議。（共同社）
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南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴 國會隨即全票通過解除

南韓總統尹錫悅於當地時間3日晚間10時許宣布緊急戒嚴，並表示這是為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。這是南韓第17次、也是逾40年來首次緊急戒嚴。國會議長禹元植下令召開全體緊急會議，在緊急戒嚴令宣布的2小時30分鐘內採取行動，190名在場議員全票通過解除戒嚴，南韓最大在野黨共同民主黨主席李在明批評尹錫悅反民主、違憲。尹錫悅4日表示，取消數小時才剛下達的緊急戒嚴令，以信守國會表決通過解除戒嚴的決議。（看完整報導

台大學生抗議陸生團參訪 高喊「這裡不是中國台北」

前總統馬英九3日陪同7所中國大學師生訪問團參訪台大時遭遇抗議，台大學生手持看板高喊「這裡不是中國台北」、「平反六四天安門」、「支持香港民主自由」，並強調交流應建立在對等尊重與開放上，不是「讓對岸同學亂說他想說的一言堂」。馬英九基金會執行長蕭旭岑呼籲各方包容，強調交流目的在展現台灣多元面貌。對於中國網友稱桌球選手馬龍日前隨團參訪中山女高像「進了盤絲洞」，中山女高3日表示嚴正抗議以捍衛校譽及女性尊嚴。（看完整報導

賴總統馬紹爾國會演說 盼兩國齊心共創永續未來

總統賴清德訪問友邦之行3日抵達馬紹爾群島，受到馬紹爾總統海妮及內閣成員歡迎。賴總統在馬紹爾國會演說時宣布，台灣將提供優惠貸款協助馬紹爾更新機隊，並於明年協助建置屠宰場提升糧食安全，隨後出席馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心落成，及馬京政府大樓興建計畫啟動儀式，展現台馬兩國在醫療、基礎建設等多領域合作。賴總統他在晚間國宴致詞時表示，台馬總統獎助學金基金希望透過增資提高到150萬美元，希望學童更加認識台灣，兩國一起栽培更多人才。海妮說，賴總統此訪象徵祝福，並強調台馬兩國關係持續成長，馬紹爾群島共和國將持續當台灣最堅定的盟友，在聯合國或其他國際組織持續替台灣發聲。（看完整報導

路透：中國可能最快週末展開新一輪對台軍演

台灣國防部近日密切關注中國航艦遼寧號動態，發言人孫立方表示已掌握共軍艦位置。路透社3日引述消息人士指出，中方可能因應總統賴清德出訪太平洋友邦並過境美國，於本週末展開軍演。俄羅斯海軍編隊12月2日在台灣東南海域與中方驅逐艦進行聯合模擬攻擊，次日進入東海持續演習。消息人士稱，共軍冬季演習不尋常，但為維持全年攻台能力所需。（看完整報導

綜所稅報租金扣除額條件放寬 有殼族外縣市上班租屋等5樣態適用

財政部3日核釋放寬有屋族須另外租屋5樣態，申報綜所稅時每年每戶可列舉18萬元房屋租金支出特別扣除額，包含黃、紅單危險房屋，以及雖持有1房但因在異地就業、就學或就醫，而須另外租屋等情況。賦稅署說明，考量部分納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬雖有房屋，但仍有租屋居住需求特殊情形，適用列舉扣除可落實照顧民眾租屋需求的政策意旨。（看完整報導

季辛格領導轉型失利退出英特爾 分析師：誰接手都面臨艱難挑戰

英特爾宣布執行長季辛格1日退休，並指派財務長辛斯納及高階主管霍特豪斯為臨時共同執行長。英特爾曾是全球半導體產業巨頭，近年在製造領域落後台積電等競爭對手，更錯過生成式AI浪潮。季辛格2021年回鍋嘗試帶領轉型，目標打造世界級代工企業，英特爾代工業務迄今卻持續虧損。工研院專家認為，英特爾後續應採雙執行長模式應對挑戰，分析師則指出，新任執行長需考慮出售業務或尋找買家。（看完整報導

日本經歷有紀錄以來最暖秋天 紅葉季延至12月登場

日本東京9至11月氣溫比往常高出攝氏2.4度，中部城市名古屋高出攝氏2.9度，北部城市札幌市則高出攝氏1.2度，天氣變暖致秋葉季延後登場。氣象廳2日指出，由於今年氣溫比往常來得高，是1898年開始有紀錄以來最熱秋天，東京觀賞紅葉的最佳時間延至12月5日前後，大阪的最佳觀賞時間則落在12月9日。（看完整報導

黃子佼持有2259個兒少性影像判刑8月 法院：否認犯行無悔意

台北地方法院3日宣判藝人黃子佼因持有兒少性影像，處有期徒刑8個月併科10萬元罰金。法院調查，黃子佼自2014年起在網路論壇購買並持有2259件兒少性影像，涉及35名10至17歲兒少，案件源於檢方偵辦黃子佼強制猥褻案時，於去年8月搜查扣得硬碟發現。法院認為其行為助長兒少性剝削且審理時否認犯行、顯無悔意，故不予緩刑。台北地檢署將研議是否上訴。（看完整報導

海科館長陳素芬霸凌成立 記大過調職

海科館前館長陳素芬日前遭爆經常高分貝飆罵部屬，教育部召集職場霸凌防治及申訴處理小組外部委員進行專案調查，3日由次長林騰蛟公布結果確認職場霸凌成立。林騰蛟表示，陳素芬權威、貶抑性的管理風格，加上情緒控管能力不足，造成館內員工身心長期承受高壓且士氣低落，並呈現敵意且不友善的工作環境，符合職場霸凌的要件。陳素芬記一大過並調任非主管職。近來公務機關接連遭爆職場霸凌，教育部掌握轄下機關主管共13案，其中9案仍在調查。（看完整報導

中科院九鵬基地藥柱燃燒意外 技師85％二度燒燙傷送醫

國家中山科學研究院九鵬基地3日火工作業時發生藥柱意外燃燒，造成柳姓技術師燒燙傷，緊急派救護車送往恆春旅遊醫院治療，隨後因全身85％二度燒燙傷，插管轉送國軍左營總醫院。事故發生原因由中科院全面深入鑑定調查。（看完整報導

開箱老照片》台灣瘧疾根除

日治時期台灣每年高達萬人因瘧疾而死亡，二戰後初期全台人口約600萬，其中竟有120萬人罹患瘧疾。民國34年，政府在美援協助下於屏東潮州成立瘧疾研究中心，並與世衛合作瘧疾防治計畫，大規模噴灑DDT撲殺病媒蚊。經過20年努力，民國54年12月4日WHO宣布台灣成為「瘧疾根除區」，副署長親自來台頒發根除證明，是台灣公衛史一大成就。（看完整報導

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