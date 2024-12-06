財部抽獎惹議 消基會籲公開程式碼檢測亂數隨機性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北6日電）消基會今天表示，財政部的抽獎活動竟有4人重複中大獎惹議，消基會問卷調查也有7成5的人無法信服，呼籲公開抽獎程式的選號程式碼，並由多個第3方檢測其亂數產生器的隨機性。

消費者文教基金會舉辦「財政部雲端抽獎抽出大爭議」記者會，呼籲應公開選號程式碼，以昭公信。

消基會說明，為推動發票無紙化，財政部從6月6日至9月30日舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動，共分3期，每期結束後辦理抽獎，並於10月25日進行終極抽獎，總獎金與獎品超過新台幣215萬元，包含知名大廠3C產品、家電等大獎，吸引許多消費者參加。

消基會並說，結果竟有4人拿走8項大獎，引發爭議，消基會也在11月15日到30日，以Line官方與Google表單進行消費者問卷調查，共537份有效問卷中，有75.4%的消費者認為財政部事後的說明，是不能讓人信服的。

消基會董事長鄧惟中強調，問題是先公開才能促進公平，公平才能公正，有公正，財政部才能被公眾信賴；建議財政部應公布這次抽獎程式的選號程式碼，並將程式碼交由多個第3方檢測其亂數產生器的隨機性，以昭公信。

鄧惟中也說，活動會由各地國稅局輪流舉辦，而這次台北市國稅局沒能力檢視程式碼的邏輯有沒有問題，就令人更不敢期待其他國稅局有能力做到了。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

關於財政部將此案送法務部調查，副董事長徐則鈺認為，財政部行政調查結果沒問題，後續司法調查會不會有問題，「我覺得不會有問題」，因為只要進行調整權數此舉並沒有積極圖利特定人，司法調查不會有人有罪。

他重申，消基會為此召開記者會，重視的是活動辦理的公平性，且見證的律師也不知道怎麼跑出抽獎結果的，質疑財政部事後的說明有話術，並沒有就給予積極參與者調高權數值、給予優先抽獎機會是怎麼給法，對外細緻說明，等於沒有就外界的任何質疑做出釋疑，呼籲財政部說明清楚，並公開是什麼人決定要調高權數值。（編輯：陳政偉）1131206