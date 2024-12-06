法院要求重審HPV疫苗救濟 疾管署：實務符合判決

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（中央社記者曾以寧台北6日電）少女打HPV疫苗後確診類風溼關節炎，打行政官司追救濟，最高行政法院要求衛福部重新鑑定。疾管署今天表示，認為審議實務上與判決意旨無違背，將重新審議是否給予救濟。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿表示，此案申請人於民國104年接種二價HPV（人類乳突病毒）疫苗後，因發生相關症狀就醫被診斷為「幼年型類風濕關節炎」，於108年5月申請預防接種受害救濟，預防接種受害救濟審議小組於108年11月審定其病症與接種該疫苗無關，故不予救濟。

申請人提訴願遭駁回，再提行政訴訟，台北高等行政法院於111年10月第一審判決撤銷原不予救濟的行政處分及訴願決定。衛福部再提上訴，最高行政法院認為，預防接種與個案受害情形關聯性，不應僅依以人口群體為基礎的醫學實證，尚應綜合審酌個案受害狀況及所有相關因素，判決審議小組應召集會議，重新鑑定關聯性，決議是否給予救濟及審定給付金額。

疾管署發言人曾淑慧對媒體表示，針對每件預防接種受害救濟申請案件，皆會調閱其就醫病歷、臨床檢查、實驗室檢驗結果等相關資料後，送審議小組進行鑑定審議，並非僅以醫學實證作為唯一之審議資料，因此認為實務作法上，與最高行政法院判決意旨並無違背；不過在寫審議書的時候，或許可以再多著墨。

曾淑慧說明，預防接種受害救濟審議小組共分成5個小組，委員各有專長，並依專長審議不同案件，會回顧國際或國內相關醫學實證研究，及患者接種疫苗前後相關病例，在兼顧品質下盡速審議。

針對本件申請案，曾淑慧表示，將按判決，召開衛生福利部預防接種受害救濟審議小組會議，審慎盡速處理，決議是否給予救濟及審定給付金額。（編輯：陳政偉）1131206