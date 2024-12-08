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東北季風影響 北涼南暖溫差大

2024/12/8 08:01
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（中央社台北8日電）中央氣象署指出，今天東北季風影響，清晨以前水氣仍多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較為明顯，白天起水氣減少，降雨機率逐漸降低。北部及東北部天氣較涼，中南部日夜溫差大。

氣象署表示，清晨以前，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較為明顯；白天起水氣減少，降雨機率逐漸降低，而花蓮及台東整天還是有零星短暫雨，新竹以南及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

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溫度方面，氣象署指出，北部及東北部天氣較涼，整天氣溫介於攝氏15到20度，尤其桃園以北及宜蘭高溫只有17、18度，感受更為偏涼，其他地區早晚低溫16到18度，天氣也較涼，白天花東高溫21至23度，中南部可達26到28度，中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物，白天南北溫差大，南來北往也請留意溫度變化；澎湖18到21度，金門14到19度，馬祖13、14度。

此外，氣象署提醒，東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南、花蓮、台東沿海空曠地區及金門也有較強陣風；台南以北、東半部沿海及各離島浪高增大到3至4公尺，尤其澎湖北側沿海可達5公尺左右，海邊活動、海上作業請特別注意安全。（編輯：李淑華）1131208

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