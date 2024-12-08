汽、柴油9日起各降1角 95無鉛每公升30.1元

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（中央社記者蘇思云台北8日電）台灣中油持續啟動油價平穩雙機制，吸收部分漲幅。中油今天宣布，9日凌晨零時起，汽、柴油價格每公升各調降新台幣0.1元；其中，發油量最大的95無鉛汽油調整後為每公升30.1元。

中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.3元。

中油表示，本週國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌0.26美元，新台幣兌美元匯率升值0.015元，跌幅為0.32%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.9元及0.8元；不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收0.9元及0.8元。

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中油指出，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元。平穩雙機制啟動後，汽、柴油各共吸收1元及0.9元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.1元。

中油說明，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.0元及0.9元都由中油吸收。今年累計到11月底止，中油共吸收約246.44億元。（編輯：蘇志宗）1131208