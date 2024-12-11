114年元旦無連續假期 國道收費75折、取消20公里免費

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）明年元旦無連續假期，高公局預估交通量與平日相近，為避免過多短途車輛影響國道服務水準，當天將採單一費率，也就是通行費75折，並取消20公里免費。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，民國114年元旦（週三）為單一假日，因非民俗性假日，研判當天多為短途單日旅遊旅次，或前往跨年活動後返回居住地的旅次，預估交通量與平日相近。

高公局考量元旦當天及前一天都會區周邊景點可能出現跨年或旅遊車潮，導致鄰近景點的道路段出現局部壅塞，規劃採機動開放路肩、匝道儀控等疏導措施。

另為避免過多短途車輛行駛國道而影響服務水準，並回歸國道以服務中長程城際運輸的主要功能，元旦當天，高公局將採單一費率（即打75折、無20公里免費）收費，希望短程用路人儘量利用地方道路前往目的地。

高公局表示，用路人若參加跨年活動，建議搭乘公共運輸。自行開車的用路人，儘量提早出門，行前先檢查車輛狀況，並避免於跨年活動後疲勞駕駛，維護自身及其他用路人行車安全。

高公局提醒民眾，行駛國道途中，切勿因觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，違者可處新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。（編輯：張雅淨）1131211