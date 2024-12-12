男突發耳中風找不到病因 中西醫聯手治療恢復聽力

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（中央社記者鄭維真彰化12日電）陳姓男子左耳突然有耳脹感、耳鳴，3天後左耳喪失聽力，被診斷為突發性耳聾「耳中風」，經衛福部彰化醫院耳鼻喉科、高壓氧中心及中醫科聯手治療，2週後已恢復聽力。

彰化醫院今天透過新聞稿指出，59歲陳姓男子日前洗澡時感到左耳有耳鳴，像是被悶住，經耳鼻喉科醫師檢查發現他左耳聽力銳減，拿藥回家後第3天情況更嚴重，於是趕緊回診。

耳鼻喉科主任許嘉方表示，患者快速惡化，立即安排住院並檢查，透過核磁共振並未發現神經瘤，腦部、抽血檢驗均正常，判定為原因不明的突發性耳聾；藉由類固醇及維生素B群以抑制內耳發炎、減少水腫及促進血液循環，同時會診高壓氧中心及中醫科。

許嘉方說，俗稱「耳中風」的突發性耳聾，通常是單側耳朵聽不到，多發生於秋冬氣溫多變季節，病患以40至60歲最常見，男女發生機率差不多，約90%找不到病因；在黃金治療期1週內治療回復機率較高，臨床上約1/3患者可完全恢復，1/3恢復部分聽力，1/3無法恢復。

高壓氧中心主任陳柏辰指出，許多文獻研究報告都支持高壓氧氣用於突發性耳聾輔助治療，在高壓純氧壓力艙內，大多能改善耳中風造成的循環不良及神經水腫，結合類固醇及中醫針灸治療更有加乘效果，陳男在2週內幾乎完全恢復聽力。

中醫師黃鋒榮表示，針灸除對耳中風有效，對耳鳴及聽力減退也有效果。

陳男說，他出院後仍每天回院接受治療，現在耳朵從「單聲道變立體聲」，終於回到正常人聽力。（編輯：陳政偉）1131212