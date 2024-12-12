台大醫研究：校園教室換氣不良 COVID-19可1傳3

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）入冬呼吸道疾病在校園易為傳染溫床，其中最強傳染途徑為氣膠傳播。台大醫院研究團隊發現，當室內換氣不足時，若以COVID-19病毒為例，甚至可1傳3，建議應訂定建築物防疫通風規範。

這項研究成果近日登上「室內空氣」（Indoor Air）期刊，台大醫院今天舉辦記者會，台大醫院環境職業醫學部醫師陳宗延簡報指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）主要透過飛沫和接觸傳染，其中傳染力最強的就是氣膠傳播，特別是在幼兒園等封閉空間。

陳宗延說明，含有病毒的氣膠在保有感染力的情況下，被他人吸入呼吸道或肺部，病毒就可能在新宿主體內繁殖並引發感染，研究團隊針對北市一間幼兒園，從2021年8月至11月進行3個月的室內空氣品質連續監測，以「Wells–Riley模型」量化病毒的傳播風險。

研究發現，幼兒園教室室內二氧化碳濃度於週間逐日累積，下午達到高峰，平均二氧化碳濃度普遍可達850 ppm以上。結合Wells–Riley模型計算基本傳播數（basic reproduction number,R0），上課期間室內R0值範圍為3.01至3.12，顯示感染風險顯著，學校上課時段內疫情可能快速蔓延。

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有關研究結論，陳宗延表示，要讓R0值降至1、減少傳播風險，可減少班級人數、縮短室內停留時間、提升通風效率都能降低傳播風險，即使學童滿載時，室內二氧化碳濃度也要盡量控制在800ppm以下；以30坪的教室為例，若容納30人，每小時須換氣3.6至5.4次，將二氧化碳濃度降至500ppm。

台大醫院環境職業醫學部教授蘇大成說，很多疾病都由空氣傳播，這次研究利用COVID-19病毒推算，研究成果已刊登於Indoor Air，該研究可為幼兒園提供防疫新指標，希望幼兒上學會帶著病毒回家不再被視為理所當然，也提供全球類似場域感染控制參考；為了因應下一次大流行做準備，建議訂定建築物防疫通風規範。（編輯：陳政偉）1131212